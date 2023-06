Attimi di paura a Manfredonia: furgone sospeso tra la banchina del molo e il mare

Attimi di paura poco fa sul Molo del porto di Manfredonia, dove un furgone, ha rischiato di finire in mare ed è rimasto sospeso tra la banchina e il mare. In realtà, ci è finita dentro la parte anteriore del mezzo. Un carro attrezzi ha riportato il mezzo sulla terraferma. Non è chiara la dinamica, se si è trattato di una manovra sbagliata oppure del mancato azionamento del freno a mano. Tuttavia, non è la prima volta che si verifica un episodio del genere.

In passato, sul Molo di Levante, ad esempio, erano stati salvati due ragazzi finiti sciaguratamente in acqua. Non fu quella l'unica occasione: stessa dinamica e salvataggio qualche anno prima. Nel 2013 la disavventura era toccata a due fidanzatini.