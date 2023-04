L'ultimo saluto a Michele, il sergente maggiore capo dell'Esercito morto nel giorno di Pasqua

Ultimo saluto per Michele Nesta, il sergente maggiore capo dell'Esercito, deceduto in un drammatico schianto in moto, nel pomeriggio di Pasqua. L'uomo, 45enne di San Severo, è una delle tre vittime registrate nel Foggiano nei giorni di Pasqua e Pasquetta, le cui festività sono state quest'anno funestate da tre gravi incidenti stradali.

I funerali dell'uomo si terranno questo pomeriggio, alle 16, presso la Chiesa Cattedrale di San Severo. Il fatto, lo ricordiamo, è successo intorno alle 18.30 di domenica 9 aprile, lungo la Provinciale 29, in agro di San Severo. La motocicletta condotta dal militare è uscita fuori strada all'esito di una curva, senza lasciargli scampo. I rilievi del caso sono affidati agli agenti della polizia stradale del distaccamento di San Severo, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro.