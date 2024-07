Mattinata si stringe nel ricordo di Matteo Piemontese e di tutti i ciclisti vittime di incidenti

Mattinata si stringe nel ricordo di Matteo Piemontese e di tutti i ciclisti - professionisti o semplici amanti - che hanno perso la vita sulla strada.

"Ogni anno, da sette anni ormai, ci ritroviamo nel ricordo di Matteo Piemontese e di tutti i ciclisti che hanno perso la vita sulla strada", spiega il sindaco Michele Bisceglia. "Un mondo, quello della bici, che mi ha letteralmente stregato facendomi appassionare, non solo per il piacere di pedalare ma anche, e soprattutto per i valori che esprime".

"Una passione che sto portando con me in questa avventura politica e che, anche in ANCI, mi permette di vivere e comprendere tutti i plus della bike experience. Non solo turistici ma anche educativi e sociali. Ogni anno questa giornata di luglio è come un "ritorno a casa" e questa, è una immagine di Comunità che mi piace davvero tanto", conclude.