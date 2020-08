Incidente stradale a Mattinata, violento frontale nei pressi della galleria 'Monte Saraceno': due feriti

Incidente stradale questo pomeriggio lungo la Statale 89 che collega Manfredonia a Mattinata. Il fatto è successo poco dopo le 15.30, nei pressi della galleria 'Monte Saraceno' per il Gargano.

Dalle prime informazioni raccolte, si sarebbe verificato un violento impatto frontale tra due autovetture - una Ford Fusione e un'Audi A4 - ma la dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale. Feriti i conducenti dei due mezzi, trasportati tramite ambulanza ed elisoccorso in ospedale. Le loro condizioni sarebbero serie.

Per permettere le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente interdetta al traffico. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco per la bonifica e messa in sicurezza della zona e i tecnici dell'Anas.

