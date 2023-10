Terribile incidente sulla Manfredonia-Zapponeta: impatto violento tra due auto

Spaventoso incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 141 che collega Manfredonia a Zapponeta, lungo la Riviera Sud sipontina. Due auto si sono scontrate frontalmente, probabilmente dopo un sorpasso azzardato e, complice, la scarsa visibilità dovuta ai banchi di nebbia. Violento l'impatto tra una Fiat Punto bianca e una Ford Focus.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della postazione del 118 di Zapponeta e una di Manfredonia. Anche i carabinieri e polizia per la gestione della viabilità e i rilievi del sinistro. I conducenti di entrambi i veicoli sono stati accompagnati in ospedale, non si conoscono al momento le loro condizioni.