Tragedia a Manfredonia: motociclista morto in un terribile incidente sul lungomare

Terribile incidente stradale questo pomeriggio in viale Miramare a Manfredonia. Nell'impatto tra un'auto e una moto, la persona che era in sella al ciclomotore ha perso la vita sul colpo. I sanitari del 118 intervenuti immediatamente sul posto a bordo di due ambulanze, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, nonostante i tentativi di rianimarlo e salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti la polizia e la polizia locale per i rilievi sul luogo del sinistro. Decine di persone, a bordo strada, hanno assistito al tragico accaduto. L'area è stata transennata.