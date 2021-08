Terribile incidente sulla Statale 89: auto sfonda muretto di una pompa di benzina, grave ragazzo trasportato in elisoccorso

E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10 sulla Statale 89 che collega Manfredonia a Foggia, nei pressi di un distributore di carburanti in direzione della città sipontina prima dell’Abbazia di San Leonardo, al km 172,600.

Per cause ancora in corso d’accertamento il conducente di una Alfa Romeo Stelvio ha travolto il muretto di ingresso del distributore di carburanti e di metano Petrol Veneta, distruggendolo.

Sul posto è stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, che hanno estratto gli occupanti dell’auto, e dei sanitari del 118 di Manfredonia, giunti immediatamente sul posto a bordo di due ambulanze per prestare le primissime cure e provvedere al trasporto in pronto soccorso dei feriti.

Uno dei tre occupanti, un ragazzo minorenne, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Per consentire l'intervento della eliambulanza la strada è stata temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, mentre il traffico è stato deviato sulla viabilità comunale.