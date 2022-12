Terribile incidente stradale nel Foggiano: esce fuori strada con l'auto e si ribalta, grave il conducente

Auto esce fuori strada e si ribalta su sé stessa. E', in breve, la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa, lungo la Provinciale e 60, in agro di Manfredonia (zona Beccarini).

Per cause ancora in corso di accertamento, una autovettura è uscita fuori dalla sede stradale, ribaltandosi su sé stessa; ferito il conducente del mezzo, un residente di Manfredonia, che è stato 'liberato' dai vigili del fuoco del distaccamento sipontino, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri.

Ai militari il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Una volta estratto dall'abitacolo del mezzo, il ferito è stato affidato ai sanitari dell'elisoccorso, che lo hanno trasportato al Policlinico di Foggia per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le sue condizioni.