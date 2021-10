Incidente a Manfredonia: cane pastore 'sbuca' sulla strada, auto si ribalta nella cunetta

Cane pastore 'sbuca' sulla strada, auto esce fuori strada e si ribalta nella cunetta. E' successo poco fa, lungo la provinciale 59, in agro di Manfredonia, a pochi metri dalla stazione Candelaro.

Tanta paura, ma nessuna grave conseguenza per l'automobilista che se la caverà con lievi escoriazioni guaribili in pochi giorni. Sul posto, gli ispettori ambientali territoriali della 'Civilis' di Manfredonia che, per primi, hanno soccorso il malcapitato. A causare l'incidente è stata la presenza inaspettata di un cane pastore sulla carreggiata.