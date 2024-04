Carabinieri si mobilitano per la famiglia di Francesco Pastore, morto in servizio: "Era nostro fratello e collega"

I colleghi di Francesco Pastore si mobilitano per la famiglia del giovane carabiniere morto in servizio, vittima , insieme al collega, Francesco Ferraro, di un grave incidente stradale. “A nome di tutti i suoi colleghi e fratelli, questa raccolta è finalizzata a stare vicini alla famiglia di Francesco nell’ora più buia”, spiegano gli organizzatori.

Così, a poche ore dalla morte del carabiniere 25enne di Manfredonia che ha perso la vita in servizio a Campagna, in provincia di Salerno, è scattata la solidarietà online su GoFundMe. “Il dolore in tutti noi - scrive l’organizzatore, Filippo Quaranta - è straziante ma è sicuramente nulla in confronto a quello della sua famiglia che in questo momento si vede costretta a fronteggiare il tormento piú atroce, quello - continua - di perdere ingiustamente il proprio adorato figlio, un eroe, mentre prestava servizio in favore della sua amata Patria”.

“Francesco - prosegue - uomo buono come nessuno, altruista, generoso, un uomo che mai avrebbe lasciato nessuno di noi solo di fronte ad una difficoltà ma che anzi é sempre stato al nostro fianco in ogni momento difficile”. Sulla piattaforma stanno arrivando, accompagnate da messaggi di cordoglio dei colleghi, 1.500 donazioni, per un totale di 22mila euro raccolti. La raccolta è raggiungibile qui.