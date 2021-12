Manfredonia, pedone travolto e ucciso in via Florio

Grave incidente stradale, a Manfredonia, dove una persona è stata travolta e uccisa da un'auto che procedeva lungo la Statale 89.

Il fatto è successo intorno alle 20, all'estrema periferia nord della città (via Florio, zona Manfredonia Nord). Nulla da fare per il pedone, morto sul colpo; al momento non sono state rese note le sue generalità. Sul posto, sono intervenuti gli operatori del 118, carabinieri e polizia locale. Accertamenti in corso per fare luce su dinamiche e responsabilità dell'accaduto.