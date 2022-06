Spaventoso incidente nel Foggiano: scontro frontale tra due auto, tre donne ferite

Spaventoso incidente stradale sulla sp 58 località 'Le Matine' tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, questa mattina intorno alle 7.30. Per cause ancora in corso d'accertamento due auto, all'altezza di 'Gelsomino home', si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di tre feriti, tutte donne. Non sono in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, tre ambulanze del 118: quelle di Manfredonia 1 e 2 e una di Mattinata.