Spaventoso incidente sulla Manfredonia-Foggia: uomo incastrato nell'auto finita fuori strada, vigili del fuoco 'tagliano' tetto e lo tirano fuori

Non è in pericolo di vita ma ha riportato una ferita importante alla testa l'uomo sulla sessantina coinvolto in un incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle 10 di oggi 20 giugno sulla Statale 89 Garganica che collega Manfredonia a Foggia, nelle vicinanze del centro sipontino.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro, il conducente ha perso il controllo dell'auto, una Renault Twingo, e ha terminato la sua corsa nei terreni circostanti, a diversi metri dalla sede stradale.

L'auto si è ribaltata più volte su se stessa. Rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Per estrarlo gli operatori del 115 hanno dovuto 'tagliare' il tetto del veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della postazione del 118 di Manfredonia, che hanno prestato i primissimi soccorsi, e gli ispettori ambientali Civilis di Giuseppe Marasco.

Il malcapitato è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.