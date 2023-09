Incidente sulla Statale 89: si ribalta camion carico di pomodori

Un mezzo impegnato nel trasporto di pomodori si è ribaltato, poco fa, sulla Statale 89, sversando gran parte del carico su strada e relative pertinenze. Il fatto è successo sulla strada che collega Manfredonia a Foggia, all'altezza della curva 'Santa Lucia'. Ancora da accertare le cause dell'incidente stradale, che fortunatamente non ha causato feriti, nè ha coinvolto altri mezzi. Sul posto, per la bonifica e messa in sicurezza del tratto stradale, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del Distaccamento di Manfredonia, con il supporto di una autogru dal Comando provinciale di Foggia.