Distrugge spartitraffico con l'auto e scappa: individuato grazie alla collaborazione dei testimoni

La Polizia Locale ha individuato l’autore dei consistenti danni arrecati la scorsa notte all’isola pedonale realizzata qualche giorno fa sulla carreggiata di Via Gargano a tutela dei pedoni e della sicurezza stradale. L’individuo che ha causato l’incidente con la propria auto (al quale è stato elevato un verbale anche grazie all’importante collaborazione di alcuni testimoni), risarcirà per intero le somme necessarie per il celere ripristino dell’opera voluta dall’Amministrazione comunale.

Da qualche giorno a Manfredonia, in alcuni punti della città maggiormente trafficati ed a rischio per i pedoni (come Via Gargano e Via Di Vittorio) sono state realizzate delle mini isole al centro della carreggiata per facilitare l’attraversamento in sicurezza sulle strisce pedonali e moderare la velocità dei mezzi. "Sforzi importanti dell’Amministrazione per migliorare la vivibilità della città e dei cittadini, che significano anche investimenti di risorse economiche (di tutti noi!) in un momento di sofferenze per le casse del Comune alle prese con uno stringente e rigido Piano di rientro finanziario della Corte dei Conti sino al 2028 a 2 milioni di euro l’anno" ha evidenziato il sindaco Gianni Rotice.

Prima che venisse individuato il responsabile, il primo cittadino aveva lanciato l'appello a non chiudere gli occhi e a non girare la testa. Quindi, a denunciare "per non essere complice di chi, con la violenza e l’ignoranza, vuol togliere il futuro migliore che la nostra amata città".