Manfredonia, un'altra auto contro un'isola salva pedoni: "E' pericolosa e poco illuminata"

Non c’è pace per le strade a Manfredonia. A meno di un mese dall’incidente che aveva danneggiato l’isola pedonale realizzata qualche giorno prima sulla carreggiata di via Gargano a tutela dei pedoni e della sicurezza stradale, stessa sorte è toccata a quella di via Di Vittorio. E proprio come allora, anche questa volta – a poche ore dal fatto – è stato rintracciato il proprietario dell’automobile che ha provocato il danno. Ad annunciarlo è il sindaco Gianni Rotice sulla sua pagina facebook. Merito delle telecamere presenti nella zona.

“Il conducente – scrive Rotice – è stato formalmente invitato a presentarsi presso il comando per completare l'iter delle indagini. Gli saranno addebitati i danni e i costi di ripristino dell'isola salva pedoni, utile e necessaria per agevolare l'attraversamento in sicurezza dei pedoni nelle zone ad alto traffico, limitando la velocità dei veicoli”.

Com’era prevedibile il post ha fatto incetta di like, condivisioni e anche di commenti, non sempre positivi. Se c’è chi si è complimentato per la velocità con cui è stato individuato il colpevole e per la mora comminata, c’è anche chi ha colto l’occasione per bacchettare l’amministrazione circa l’assenza di una adeguata segnalazione luminosa dell’isola. “Sono un pericolo, poco illuminati e poco segnalati”, “Di sera non si notano specialmente quando piove”, “In altre città specie al nord quelle isole sono illuminate e visibili da lontano” scrivono in tanti. E qualcuno propone anche una soluzione, ovvero installare “Un led di segnalazione con un pannellino solare e passa la paura”.