Violento impatto a Manfredonia, scontro tra due auto: tre feriti

Come riporta Radio Manfredonia Centro, questo pomeriggio a Manfredonia, si è verificato un grave incidente stradale all'incrocio tra via Galileo Galilei e via degli Angioini.

Violentissimo l'impatto tra una Hyundai IX20 e una Fiat Punto, che si è ribaltata. I feriti sarebbero tre, uno dei quali, il più grave è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigli del fuoco per la sistemazione e rimozione dei veicoli e gli operatori sanitari della rete emergenza-urgenza del 118.