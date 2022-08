Incidente stradale, Lucera piange Egidio e prega per Matteo: "Forza amico mio"

Si svolgeranno domani, venerdì 26 agosto alle 16.30, presso la chiesa di San Gaetano di Lucera - dove alle 12 di quest'oggi arriverà la salma - i funerali di Egidio Di Fiore, il 66enne deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto il 23 agosto sulla Sp 109 tra San Severo e Lucera. La vittima dell'ennesima tragedia sulle strade della provincia di Foggia, lascia la moglie e due figli, Matteo e Carmela. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come "una persona brava e squisita".

Nel frattempo Lucera si è stretta in preghiera per Matteo, il figlio di Egidio, rimasto gravemente ferito nel tragico impatto tra la Fiat Multipla con a bordo padre e figlio di Lucera e un furgoncino aziendale. Il ragazzo era stato rianimato, intubato e trasportato d'urgenza in elisoccorso a San Giovanni Rotondo, dove si trova ricoverato. "Forza Matteo, ti ricordo sempre con molto affetto dai tempi della scuola, sempre una bella persona. Forza che ce la fai" (Antonella). "Forza amico mio" (Antonio). "Forza Matteo, sei forte" (Pasquale). "Forza amicone mio, so che sei forte. Io sono con te" (Gianluca). "Torna presto" (Demis e Antonella).

Egidio Di Fiore è la quinta vittima di un agosto drammatico, la settima se si tiene conto delle morti del carabiniere in servizio a Manfredonia, il 41enne Eugenio Cosco, avvenuto alle porte della Bat sulla Statale 16 e di Vito Netti, l'istruttore pizzaiolo di 32 anni originario di Lucera, deceduto a Cesenatico. E' il terzo lutto per la città svevo-federiciana. Il 13 agosto tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto, a soli 29 anni, aveva perso la vita il fotografo e regista Luigi Vetere.