Amelia e Luigia erano amiche per la pelle: "Ora sarete per sempre insieme"

Si sono svolti ieri mattina nella cattedrale di Lucera i funerali di Amelia Capobianco, la 23enne morta sul colpo nell’incidente stradale avvenuto sulla Sp 5 che collega la città svevo federiciana e Pietramontecorvino. Terribile l’impatto tra la sua bici elettrica a bordo della quale c’era anche l’amica Luigia Boccamazzo e un’auto guidata da un ragazzo giovanissimo, che avrebbe travolto entrambe mentre facevano rientro a casa da Foggia, dove la più grande delle due lavorava come magazziniera in un’azienda.

Per la giocatrice di pallacanestro non c’è stato nulla da fare. L’amica 37enne che era con lei, due giorni dopo è deceduta al Policlinico Riuniti di Foggia per le gravi ferite riportate nell’incidente.

In tanti, ieri, hanno preso parte ai funerali celebrati da don Rocco Coppolella di Amelia, chiusa dentro una bara bianca avvolta da una corona di fiori. All’uscita del feretro, la salma è stata accompagnata da un lungo applauso, mentre gli amici più stretti hanno fatto volare in cielo delle colombe e i palloncini bianchi, colorati e a forma di cuore. Toccante il video preparato in suo ricordo.

Le esequie di Luigia Boccamazzo si svolgeranno inveve sabato 3 settembre alle 10 presso la Chiesa di Santa Maria della Spiga. Nel pomeriggio di oggi la salma, che in questo momento si trova nella Cappellina del Riuniti, verrà trasferita nella chiesa di San Pasquale.

Amelia e Luigia erano amiche per la pelle. “Ed ora sarete sempre insieme, camminate mano per la mano”.