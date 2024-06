Doppio incidente nel Foggiano: un'auto esce fuori strada, un'altra si schianta contro un albero

Tre feriti, nel Foggiano, a causa di due incidenti stradali autonomi registrati nella tarda serata di ieri.

Il primo è avvenuto nella tarda serata di ieri, a Lucera: per cause in corso di accertamento un'autovettura con a bordo il solo conducente è uscita fuori strada in viale Castello. Per il conducente è stato necessario l'intervento del 118, con l'elisoccorso, per il trasferimento in ospedale. Intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Lucera per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area.

Poco dopo, lungo la Provinciale 86, in agro di Ordona, una vettura con a bordo due persone è uscita fuori strada terminando la corsa contro un albero. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia sono intervenuti per estrarre i feriti dall'abitacolo del mezzo e affidare loro alle cure del 118. Al momento non sono noti aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. I rilevi di entrambi i sinistri sono stati affidati alle forze di polizia.