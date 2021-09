Incidente mortale nel Foggiano: auto con due ragazzi a bordo finisce fuori strada, muore giovane 20enne di Apricena

L'incidente stradale è avvenuto all'alba di oggi 13 settembre 2021 sulla sp 31 in agro di Lesina. Ha perso la vita Daniele Coco, in ospedale il cugino e conducente dell'auto. Il sindaco Potenza: "Non è possibile, ma perchè?"

Terribile incidente mortale alle prime luci dell’alba di oggi in agro di Lesina sulla sp 31, tra la Statale 16 e l’autostrada A14.

Daniele Coco, 20 anni di Apricena, è deceduto. Ferito il cugino coetaneo e conducente dell’auto. La salma del ragazzo è stata trasferita presso l’obitorio di Lesina, mentre il ferito, che non verserebbe in gravi condizioni, in ospedale.

I due rientravano fa Termoli. Il veicolo a bordo del quale si trovavano i due ragazzi è uscito fuoristrada. Ancora da accertare le cause del sinistro. Procedono i carabinieri.

“Purtroppo un’altra tragedia ha colpito la nostra città. Una giovane vita spezzata in un incidente stradale. Non posso crederci. Restiamo uniti nella preghiera e vicini a questa famiglia distrutta dal dolore. Riposa in pace Daniele” il commento del sindaco Antonio Potenza, sotto choc per l’ennesima tragedia che in pochi giorni ha fatto piangere Apricena. “Non è possibile. Ma perché?