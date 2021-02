Tragedia alle porte di Ischitella: 37enne finisce fuori strada con l'auto e muore sul colpo

Incidente stradale alle porte di Ischitella del 17 febbraio 2021. Morto 37enne di Foce Varano. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare

Tragedia all'alba di oggi, sul Gargano, dove un 37enne di Ischitella ha perso la vita in un incidente stradale. Il fatto è successo all'ingresso del paese, dove l'auto - una Volkswagen Golf - con a bordo l'uomo è uscita fuori strada terminando la corsa contro un muretto.

Per il giovane, residente a Foce Varano, non c'è stato nulla fare: è morto sul colpo. L'allarme è stato lanciato, intorno alle 7 del mattino, da un automobilista in transito.

Sul posto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere dell'auto, mentre il 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri.