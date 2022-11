Promettente odontoiatra morta in un incidente stradale a 27 anni: nel Polo di via Rovelli un'aula porterà il suo nome

Il 23 gennaio 2021, nell'impatto con un furgone avvenuto sulla Statale 89 che collega Foggia a Manfredonia avvenuto alle prime luci dell'alba, Lidia Giuliani perdeva la vita a soli 27 anni. Di Manfredonia, si era laureata nell'estate 2020 in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Foggia. Era una ragazza brillante e dal sorriso contagioso.

Ieri, intorno all'ora di pranzo, presso il Polo di Odontoiatria in Via Rovelli a Foggia, si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell'Aula I alla sua memoria. Già il 10 giugno 2021, il dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, aveva deliberato l?intitolazione, perchè non si dimenticasse il suo impegno di studio e professionale, che si prospettava promettente.

La cerimonia si è aperta con i saluti del prof. Maurizio Margaglione Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. E' intervenuto il prof. Lorenzo Lo Muzio, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Commosso il ricordo dei colleghi di Università.