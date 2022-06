Si schianta contro auto in sosta dopo folle inseguimento: scatta il caos in corso Giannone

L'impatto è stato violento e ha richiamato in strada decine di persone. Sul posto, insieme agli agenti della polizia, anche una pattuglia della polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell'evento e le eventuali responsabilità per l'accaduto

Folle inseguimento nelle vie del centro: auto si schianta contro mezzi in sosta. E' accaduto poco fa, in corso Giannone, a Foggia, dove un'auto scura, tallonata dalla polizia, ha terminato la sua corsa contro due mezzi in sosta. L'impatto è stato violento e, in pochi minuti, ha richiamato in strada decine di persone. Secondo quanto ricostruito, l'inseguimento sarebbe partito all'altezza del parcheggio Zuretti, tra viale Colombo e corso Roma. Sul posto, insieme agli agenti della polizia, anche una pattuglia della polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell'evento e le eventuali responsabilità per l'accaduto.