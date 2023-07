Spaventoso incidente al solito incrocio

Ancora un incidente stradale all'incrocio di via Sprecacenere sulla Tangenziale di Foggia 673. Questa mattina un furgone adibito a trasporto merci e un'auto si sono scontrati per cause in corso d'accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro. Due le persone ferite. Nel violento impatto il veicolo si è ribaltato, mentre il furgone si è schiantato sull'isola spartitraffico. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118.

Un sinistro analogo si era verificato, nello stesso punto e con mezzi analoghi, l'11 luglio scorso (leggi).