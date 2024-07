Nessuna traccia della rotatoria tra le provinciali 142 e 32: "L'incrocio continua a essere pericoloso"

SAN SEVERO - “La tanto attesa rotatoria sulla strada che collega San Severo con San Paolo, all'incrocio con via Torremaggiore e la statale 16, è ancora solo un progetto sulla carta. Nessun segnale di inizio lavori è visibile all'orizzonte e il silenzio delle istituzioni continua a preoccupare i cittadini”.

Raffaele Bentivoglio, responsabile nazionale area welfare del Mid (Movimento italiano disabili), scende di nuovo in campo per sollecitare la Provincia di Foggia e i sindaci dei comuni interessati, San Severo, Torremaggiore e San Paolo di Civitate, a prendere misure concrete per la sicurezza stradale di quell'incrocio.

"È passato più di un anno dall'annuncio del presidente della Provincia, Nicola Gatta, che aveva predisposto gli atti e stanziato i fondi per l'intervento. Nonostante l'intenzione di rendere più sicuro l'incrocio tra la strada provinciale 142 (ndr ex Statale 16 Ter) e la strada provinciale 32, l'opera rimane ancora sulla carta".

Il progetto definitivo per la rotatoria e i 295mila euro stanziati sono disponibili, ma i lavori non sono ancora iniziati. Nel frattempo, l'incrocio continua a essere un punto critico per la sicurezza stradale, teatro in passato di numerosi incidenti, alcuni dei quali tragici.

Le richieste dei cittadini, in concomitanza con l’inizio dell’estate e quindi con l’aumento del traffico veicolare, per un intervento urgente rimangono inascoltate, e l'inattività delle istituzioni è fonte di crescente frustrazione. "Le amministrazioni comunali di San Severo, San Paolo di Civitate e Torremaggiore, anche a causa delle elezioni amministrative hanno taciuto sulla questione, nonostante l'evidente necessità di migliorare la sicurezza stradale in questa zona. Non possiamo permetterci di aspettare ulteriori incidenti o tragedie prima di agire".

Bentivoglio rinnova quindi l'appello alle istituzioni competenti affinché accelerino i tempi e procedano con la realizzazione della rotatoria.