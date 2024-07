Morti e feriti all'incrocio "della morte" sulla Statale 272: si valuta la realizzazione di una rotatoria

Nei giorni scorsi, a Palazzo Dogana, si è tenuto un tavolo tecnico per discutere della problematica dell'incrocio tra la Statale 272 e la Sp 27 alla presenza di Anas, del Comune di Apricena, dei sindaci di San Marco in Lamis e di Rignano Garganico, insieme ai tecnici della Provincia di Foggia.

Durante la riunione si è discusso del continuo susseguirsi di incidenti in quell'area e delle possibili soluzioni per migliorarne la sicurezza. Gli Enti Comunali hanno suggerito l'implementazione di misure tecniche per ridurre gli incidenti, mentre l'Anas ha sottolineato che la segnaletica attuale è conforme alla normativa e che la causa principale degli incidenti è il non rispetto del codice della strada.

La pulizia delle cunette, l'installazione delle bande rumorose e il posizionamento della segnaletica stradale, ha ridotto i sinistri ma non ha scongiurato del tutto il pericolo che possano verificarsi altre tragedie.

Su quel tratto, l'8 settembre 2022, aveva perso la vita Andrea Pileo, ragazzo 28enne di Foggia. In quello stesso punto, il 3 maggio 2019, nello scontro tra un’auto e un furgone, aveva perso la vita un 61enne di Bisceglie. Il 7 settembre 2020 morirono due coniugi nel giorno del loro anniversario di matrimonio (leggi qui). Si è sfiorata un’altra tragedia il 15 settembre 2021.

Dopo una discussione tecnica, si è deciso che la realizzazione di una rotatoria allo svincolo tra la Statale 272 e la Sp 27 potrebbe essere l'intervento più efficace per ridurre gli incidenti. Per quanto, la sua realizzazione, sembrerebbe di difficile attuazione per mancanza di distanze sufficienti.

L'Anas, comunque, si è impegnata a valutare questa soluzione insieme al proprio ufficio tecnico. Intanto il consigliere regionale Napoleone Cera avrebbe chiesto al Ministero delle Infrastrutture fondi per l'eventuale costruzione di un cavalcavia.

Queste le parole del Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti: "Siamo pronti a dare il nostro pieno supporto per la realizzazione dell'intervento e nel frattempo potremmo installare segnaletica provvisoria per rendere l'area più sicura per gli automobilisti".

La Provincia di Foggia ha fatto sapere che si impegnerà ad adottare misure temporanee per garantire la sicurezza stradale.