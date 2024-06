L'incrocio 'della morte' fa paura, Cera sollecita la Provincia: "inefficienza e mancanza di segnaletica non più tollerabili"

Dopo l'ennesimo incidente stradale verificatosi il 22 giugno scorso, il consigliere regionale Napoleone Cera ha scritto al presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti per chiedere un immediato intervento per la messa in sicurezza dell'incrocio 'San Matteo' sulla strada provinciale 27.

La lettera segue la richiesta di convocazione di un tavolo tecnico con Provincia, Anas, Regione Puglia e i comuni interessati (San Severo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico e Apricena) da parte del conisgliere comunale e provincia in quota 'Con' Giosuè Del Vecchio.

"Non possiamo più tollerare che l'inefficienza e la mancanza di adeguata segnaletica stradale compromettano la sicurezza degli utenti. Nonostante i recenti interventi effettuati sulla Ss272 in collaborazione con Anas Puglia, la situazione sull'incroncio 'San Matteo' della Sp27 rimane critica e pericolosa", commenta Cera.

Nella lettera, l'esponente di Forza Italia ha sollecitato l'Ente a installare con urgenza una segnaletica stradale adeguata, oltre a bande numerose e a garantire la manutenzione delle cunette per migliorare la visibilità e la sicurezza: "Gli automobilisti non possono continuare a immettersi sulla SS272 senza essere adeguatamente avvisati della pericolosità dell'incrocio. È tempo che le istituzioni provinciali si assumano le loro responsabilità e agiscano con decisione per mettere in sicurezza questa arteria stradale", ha concluso Cera.