Incidenti mortali sulle strade pugliesi: 43 vittime in più in un anno

"La situazione pandemica e le misure per contenerla hanno influenzato l’andamento dell’incidentalità stradale e della mobilità anche nel 2021. Rispetto al 2020 gli incidenti e gli infortunati diminuiscono nei mesi di gennaio e febbraio e aumentano in misura consistente nel periodo marzo-giugno, per tornare a livelli molto vicini al periodo pre-pandemia nella seconda parte dell’anno". È quanto riporta l'Istat sui dati degli incidenti stradali avvenuti in Italia nel 2021.

Secondo l'Istituto nazionale di Statistica, i morti in incidenti stradali, rispetto al 2020, sono aumentati del 20%, mentre l'incremento dei feriti e degli incidenti supera il 28%. I valori, però, restano più bassi se confrontati all'anno pre-pandemico (-9,4% le vittime, -15,2% i feriti e -11,8% gli incidenti. Le vittime entro le 24 ore sono 2.397 mentre si contano 478 deceduti dal secondo al trentesimo giorno dall’evento.

Per quel che concerne la Puglia, nel 2021 il numero delle vittime si è riavvicinato al periodo pre pandemia: sono 203 i morti sulle strade pugliesi, 43 in più rispetto al 2020 e 4 in meno rispetto al 2019. In rialzo (seppur ancora inferiore rispetto al 2019) anche il numero dei sinistri, che supera quota 9mila (-6% rispetto al 2018 e 2019 e +25% rispetto al 2020).

"Le vittime aumentano tra tutti gli utenti della strada rispetto al 2020, fatta eccezione per gli occupanti di autocarri, e diminuiscono rispetto al 2019. Se ne contano 169 tra gli utenti su mezzi pesanti (+44,4% e +23,4% rispetto a 2020 e 2019), 695 tra i motociclisti (+18,6%; -0,4%), 471 tra i pedoni (+15,2%; -11,8%), 1.192 tra gli occupanti di autovetture (+17,1%; -15,5), 67 tra i ciclomotoristi (+13,6%; -23,9%). Per biciclette e monopattini elettrici si registrano 229 vittime (+30,1% rispetto al 2020 e –9,5% rispetto al 2019)".

Con la diffusione dei monopattini elettrici, aumentano anche i sinistri che li vedono coinvolti. Nel 2021 gli incidenti registrati sono stati 2101, con un aumento del 272,6% rispetto all'anno precedente (564 incidenti). I feriti si sono pressoché quadruplicati (da 518 a 1980), mentre i morti (entro i 30 giorni) accertati sono 9, più un pedone deceduto.

"Tra i comportamenti errati alla guida - riporta l'Istat - i più frequenti si confermano la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 39,7% dei casi (78.477), valore stabile nel tempo".

Il tasso di mortalità registrato nel 2021 è di 5 decessi ogni 100mila abitanti. La Puglia è una delle 11 regioni/province autonome in cui si rileva un tasso superiore alla media nazionale (5,2, in aumento rispetto al 4,1 del 2020). La Valle d'Aosta è l'unica regione con un tasso di mortalità inferiore a 1, mentre in Friuli Venezia Giulia si registra il dato più elevato in Italia (6,8)

Sotto la media nazionale, invece, il tasso di incidentalità. La Puglia (231,6) è all'undicesimo posto in Italia. La Liguria è la regione con il numero di incidenti per 100mila abitanti più alto (473,6), in Calabria si registra il dato più basso (139,6).