Gravissimo incidente sul Gargano. Frontale sul viadotto: morti padre, madre e figlia 18enne

Gravissimo incidente stradale, poco fa, sulla strada a scorrimento veloce del Gargano. Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento frontale tra due autovetture - una Golf e una Mitsubishi - sul viadotto San Francesco, che collega Cagnano Varano a Carpino. Gravissimo il bilancio dell'impatto: tre persone hanno perso la vita e una quarta è gravissima. Le vittime viaggiavano tutte a borbo della Golf: si tratta di padre e figlia di 18 anni, morti sul colpo, e della madre, deceduta durante il trasporto in ospedale. Sul posto, insieme a due ambulanze del 118, è stato necessario anche l'intervento di due mezzi dell'elisoccorso partiti dalle basi di Foggia e Vieste. Il ferito, che viaggiava sull'altro mezzo insieme ad altre due persone, è stato trasportato a Casa Sollievo della Sofferenza. I rilievi sono affidati ai carabinieri.