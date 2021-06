Incidente stradale sulla Ss 673, violento impatto tra un camion e un furgone: tre persone al pronto soccorso

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Ss 673 all'altezza di via del Mare. Coinvolti nel sinistro un camion e un furgone, che per ragioni da accertare sono entrati in collisione.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale impegnata nella ricostruzione del sinistro, anche gli operatori del 118. Non si conoscono le condizioni dei feriti.

