Investita col ragazzo da una moto mentre attraversa la strada: lui muore, lei 33enne di Foggia è gravissima

E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale del Mare di Napoli la 33enne di Foggia coinvolta in un terribile incidente mortale avvenuto la sera del 14 luglio tra via Vespucci e Corso Garibaldi in cui hanno perso la vita, riporta Napolitoday, Gianluca De Gais e Thomas Joseph Nevin, di 28 e 33 anni.

Secondo una prima ricostruzione il 28enne in sella ad una moto, era sulla corsia riservata agli autobus e avrebbe travolto una coppia che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza di corso Garibaldi. Lievemente feriti altri due passanti.

Per Gianluca e Thomas non c'è stato nulla da fare. La ragazza è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa, le sarebbe