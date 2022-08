Incidente stradale sul Gargano: violento frontale sulla Sp 41, c'è una vittima

Incidente stradale, questa mattina, lungo la Provinciale 41, sul Gargano. Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento 'frontale' sulla strada che collega San Nicandro a Torre Mileto, all'altezza della località Matilde/Michelone.

Il bilancio è grave: un morto e tre feriti (uno dei quali in condizioni serie). Due i mezzi coinvolti: una Range Rover e una Lancia Musa: illesi gli occupanti dell'utilitaria, mentre non c'è stato nulla fare per il conducente dell'altro mezzo: si tratta di un 29enne del Foggiano; ferita la donna, di circa 70 anni, che era in auto con lui. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Ambulanze del 118 ed elisoccorso per garantire le cure dei feriti.