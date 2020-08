Panico in viale Ofanto: auto piomba sulla parete della filiale Ubi Banca e la sfonda

Auto piomba sulla parete della filiale Ubi Banca e la sfonda. Attimi di panico, questa mattina, in viale Ofanto per l’incredibile incidente stradale che ha visto protagonisti (loro malgrado) una coppia di anziani.

Forse a causa di una errata manovra, l’auto con a bordo la coppia - una Toyota Raw 4 - si è schiantata contro la parete dell’istituto di credito, creando un varco. Fortunatamente, in quel momento, all’interno della filiale, non vi erano dipendenti. Tanta paura, ma nessuna grave conseguenza fisica per il conducente dell’auto e passeggero. Sul posto, insieme al 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire l’accaduto.