Terribile incidente a San Marco in Lamis: un morto e un ferito grave

Terribile incidente, questa sera, sulla Statale 272, sotto il Convento di San Matteo, a San Marco in Lamis. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata in curva.

Nell’incidente autonomo, ha perso la vita un giovane, ferito gravemente un altro occupante del mezzo.

Sul posto il 118 e i vigili del fuoco del presidio di San Giovanni Rotondo.

Si è formata una coda chilometrica. Il traffico è stato deviato sulla Panoramica per San Marco.