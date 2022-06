Spaventoso incidente in piazza XX Settembre: perde il controllo dell'auto e travolge colonnina di cemento

Attimi di paura ieri sera 16 giugno a Foggia in piazza XX Settembre davanti alla sede della Provincia di Foggia, quando un ragazzo ha perso il controllo dell'auto ed ha travolto la colonnina di cemento del marciapiede. Probabilmente, in seguito ad un inseguimento da parte di un gruppo di amici di un ragazzo a bordo di un ciclomotore che il responsabile del sinistro avrebbe urtato causandone la caduta sull'asfalto in Corso Cairoli. Non si sarebbe fermato e per questo sarebbe stato inseguito.

Il giovane alla guida dell'auto avrebbe pertanto premuto il piede sull'acceleratore nel tentativo di non essere raggiunto, ma giunto nella piazza della chiesa delle colonne, alla vista di altre auto e dei pedoni, avrebbe perso il controllo terminando la sua corsa contro una colonnina di cemento. Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che indagano sull'accaduto.