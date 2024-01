Per fortuna sta bene il conducente del mezzo che intorno alle 3 del 19 gennaio, in Corso Garibaldi a Serracapriola, per un colpo di sonno, come confermato dal sindaco Giuseppe D'Onofrio tra i commenti al post del Comune, ha travolto e distrutto tre alberi e un palo della pubblica illuminazione. Ingenti i danni provocati.