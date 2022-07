Incidente mortale sul Gargano, l'avv. Di Salvia: "No alle polemiche, ma ora servono i fatti"

"Sono tragedie che portano dolore e sconcerto ma terminato il coinvolgimento emotivo ed istituzionale del momento tutto torna a tacere. Mancano fatti, soluzioni concrete, attenzione al territorio ed alla sua viabilità". È il duro commento dell'avv. Maura Di Salvia, presidente dell'Associazione istituita per onorare la memoria del giovane diciannovenne scomparso nel 2000 a causa di un tragico incidente stradale, all'indomani dello schianto mortale sulla strada che collega Cagnano a Carpino, costata la vita a tre persone.

"Tante volte, come in questo caso, si tratta di tragedie preannunciate in cui l'incuria e la superficialità hanno distrutto vite umane. Conosco il dolore che provano le famiglie delle vittime della strada: meritano risposte", ha aggiunto la Di Salvia che poi conclude: "La sicurezza della strade di Capitanata riguarda tutti, nessuno escluso, come si può pensare di affrontare il flusso turistico delle prossime settimane con cantieri insicuri, cinghiali vaganti e mancanza assoluta di campagne di sensibilizzazione ed educazione alla guida sicura?".