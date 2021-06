Foggia, brucia mezzo pesante in tangenziale: chiusa al traffico la Statale 673

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile

Chiusa al traffico veicolare la tangenziale di Foggia. A causare il blocco del traffico è stato l'incendio di un mezzo pesante in transito. Il traffico, pertanto, è deviato in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Si tratta del secondo episodio similare registrato nella giornata di oggi: il precedente è avvenuto in mattinata, in A14, tra Foggia e San Severo, dove un mezzopesante, dopo aver sbandato, è finito in scarpata andando in fiamme e generando fumo in carreggiata.