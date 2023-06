Fiamme in una galleria sulla A16: a fuoco un mezzo pesante

Un mezzo pesante è andato a fuoco al km 101 della A16 Napoli-Canosa nella galleria 'Vallesaccarda'. Per questo motivo è stato temporaneamente chiuso il tratto autostradale compreso tra Grottaminarda e Vallata direzione Foggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale della direzione sesto tronco di Cassino. Sono stati registrati anche 2 km di coda verso Canosa.

Gli automobilisti si sono visti costretti a uscire obbligatoriamente a Grottaminarda. Dopo aver percorso la la Sp 235 Fondo Valle Ufita, sono rientrati in A16 alla stazione di Candela. Per le lunghe percorrenze verso Canosa, si consiglia di seguire la Statale 90 in direzione Foggia fino a Bovino per poi immettersi sulla Strada Regionale 1 fino allo svincolo del casello autostradale di Candela per rientrare in autostrada.