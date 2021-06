Bruciano i campi, fumo invade l'autostrada: tamponamento in A14 tra San Severo e Foggia, due feriti

Due le persone rimaste ferite. Necessaria la chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni di marcia. Attualmente, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara

Bruciano i campi, fumo invade l'autostrada e causa il tamponamento di due mezzi: chiuso il tratto di A14 compreso tra San Severo e Foggia.

E' accaduto alle ore 16:30 circa, sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, in entrambe le direzioni, per la presenza di fumo in carreggiata causato da un incendio, al km 531, su un campo esterno adiacente le pertinenze autostradali.

A causa del fumo, e quindi della scarsa visibilità, si è registrato un tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante che ha causato il ferimento di due persone. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara. Agli utenti diretti verso Bari, dopo l’uscita a San Severo, si consiglia percorrere la Statale 16 'Adriatica' per poi rientrare in autostrada a Foggia; percorso inverso per chi è diretto verso Pescara.