Incidente stradale a Foggia: violento impatto nei pressi della Fiera, tra i feriti anche un adolescente

E' di tre feriti, tra cui un ragazzo di 14 anni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, a Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 22.30: ad entrare in collisione, al quadrivio tra viale Ofanto, via Bari, viale Fortore e Corso del Mezzogiorno, sono state due autovetture (una Alfa Gt e una Ford Fiesta). Tre le persone coinvolte: il conducente dell'Alfa e gli occupanti dell'utilitaria, padre e figlio.

Hanno riportato tutti lesioni e contusioni che hanno richiesto il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso per gli accertamenti del caso; le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto, insieme al 118, è intervenuta una volante della questura e la polizia locale per i rilievi del caso.