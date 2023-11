Bambina di 10 anni morta in un terribile incidente stradale: era di Foggia, feriti genitori e sorellina

Era di Foggia e aveva 10 anni la bambina deceduta sul colpo domenica 29 ottobre nel violento impatto tra due Suv Volvo avvenuto sulla strada provinciale 230 che collega Gravina di Puglia a Spinazzola, in cui sono rimaste ferite altre cinque persone, tutte trasportate all'ospedale Perinei di Altamura, di cui due in codice rosso (ma non sono in pericolo di vita).

I rilievi e le indagini del sinistro mortale sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Gravina, che hanno provato a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente costato la vita alla piccola. Tuttavia, si sarebbe trattato di uno scontro frontale in prossimità di una curva.

La famiglia di Foggia - padre, madre e due figlie di 10 e 11 anni - pare fosse in viaggio per andare a visitare Gravina, mentre la giovane coppia a bordo dell'altra auto, di Gravina, viaggiava nel senso opposto direzione Foggia. Una tragica fatalità.