Violenta grandinata nel Foggiano, tamponamento a catena sulla Statale 16: sei auto coinvolte

Le previsioni meteo, per le quali è stata diramata una allerta gialla in tutto il territorio provinciale della Capitanata, hanno trovato riscontri oggettivi anche più pesanti rispetto a quelli attesi. Una violenta grandinata si abbattuto sul Basso tavoliere, a partire dalla zona Incoronata (diversi i raccolti danneggiati) e procedendo verso Cerignola.

La grandine, caduta copiosamente, ha compromesso anche la viabilità, in particolare sulla Statale 16, dove l'asfalto si è trasformato in una pista di ghiaccio. Proprio la SS16, al km 689,400 tra Carapelle e Borgo Incoronata, è stata teatro di un tamponamento a catena che ha coinvolto ben 6 mezzi. Sul posto sono giunti la Polizia e una ambulanza del 118. Non si registrebbero feriti gravi.