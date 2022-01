Precipita giù dal ponte con l'autoarticolato e muore: aveva 39 anni, il drammatico incidente sul Gargano

Si chiamava Ferdinando Palladino e avrebbe compiuto 40 anni il mese prossimo, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 693 'Dei Laghi di Lesina e di Varano' sul Gargano, all'altezza del km 43,100, nel tratto di strada che collega Carpino a Cagnano Varano, a poche decine di metri dall'ingresso di una galleria.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte degli inquirenti, l'autoarticolato carico di merci sul quale viaggiava la vittima, è finito giù da un ponte dopo aver abbattuto il guardrail e la recinzione installata a protezione della carreggiata. Violentissimo l'impatto dopo un volo di alcuni metri. Per Ferdinando - che lascia una moglie e tre figli - non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Eloquenti e drammatiche le immagini. Sul posto sono intervenuti gli operai di Anas, i sanitari del 118 e i militari dell'Arma per i rilievi e per la gestione della viabilità. Sono stati registrati rallentamenti al traffico, deviato momentaneamente sulla Statale 89 e sulla sp 50. Dall'ultimo aggiornamento Anas, la strada è chiusa dal km 40,300 al km 45,900.

Si tratta del secondo incidente mortale in meno di 24 ore sulle strade della provincia di Foggia. Nella giornata di ieri ha perso la vita un giovane padre di vent'anni, nel tratto di strada che collega San Severo ad Apricena (leggi l'approfondimento).

Aggiornato alle 16.47