In fuga sull'A14 con l'auto rubata, ma si schianta in autostrada: ladro in trasferta scoperto dalla polizia e denunciato

In fuga in A14 con l'auto rubata, ma si schianta in autostrada e viene scoperto: nei guai giovane di Cerignola.

E' quanto scoperto dalla polizia stradale della sottosezione autostradale di Vasto che, all'alba di oggi, ha soccorso e denunciato un giovane di 23anni, di Cerignola, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine. Risponderà del reato di furto aggravato.

A farlo scoprire un incidente stradale, avvenuto al km 460+050 carreggiata sud dell’autostrada A14, nel territorio di Petacciato (Campobasso). La pattuglia è stata inviata per i rilievi ma, giunta sul posto, ha trovato una Peugeot 308 particolarmente danneggiata e abbandonata.

A seguito di ulteriori accertamenti, è stato rintracciato il proprietario che, contattato via cellulare, ha spiegato che l’autovettura era stata rubata in nottata a Pescara, dove era parcheggiata in strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con l’ausilio della locale squadra di polizia giudiziaria, il conducente è stato rintracciato a pochi chilometri dal luogo dell’incidente: aveva numerose ferite causate dal violento urto. Così, è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale di Vasto.