Orta Nova, domani i funerali di Salvatore e Angelo: sindaco proclama il lutto cittadino

Sarà lutto cittadino ad Orta Nova domani 5 giugno, giorno in cui si celebreranno i funerali di Salvatore Massimiliano Cangio e Angelo Bartucci (che lascia una moglie e due figli). Lo ha reso noto il sindaco Domenico Lasorsa.

La comunità è sgomenta per la dipartita dei due lavoratori di 49 e 43 anni deceduti ieri mattina 3 giugno in seguito ad uno spaventoso incidente stradale avvenuto sulla sp 81 tra una Fiat Panda e una Audi A14 guidata da un 27enne (le immagini video).

Ed è sotto choc per la dipartita di una donna – conosciutissima in città per la sua attività imprenditoriale nel campo dell’abbigliamento - morta bruscamente all’età di 70 anni in circostanze drammatiche, le cui esequie si sono svolte questo pomeriggio presso la chiesa Beata Vergine Altomare.

I funerali di Cangio e Bartucci si terranno domani presso la Chiesa SS. Crocifisso alle 17.30.