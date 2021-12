Carapelle si ferma per Roberto: l'ultimo saluto al giovane padre morto a 24 anni

Sono trascorsi undici giorni da quel tragico 1 dicembre quando in agro di Melfi, Roberto Vece, giovane papà di 24 anni di Carapelle, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, travolto e ucciso da un mezzo pesante mentre attendeva l'arrivo dei vigili del fuoco per un principio di incendio che lo aveva costretto ad arrestare la marcia mentre percorreva la Bradanica. Pare si trovasse in quel momento lì perché molto probabilmente stava andando a proporsi allo stabilimento Fiat, dove aveva già lavorato in passato con un contratto a termine e dove desiderava tanto tornare ad essere un dipendente.

"Roberto è purtroppo l'ennesima vittima di quella strage silenziosa che si consuma ogni anno sulle nostre strade. Ha trovato la morte mentre andava a cercare lavoro per sé e per la sua famiglia, appena un mese e mezzo dopo avere festeggiato con grandissima gioia il secondo compleanno della sua bambina" il commento rilasciato alcuni giorni dal legale dei familiari, l'avvocato Michele Sodrio.

Una notizia che ha profondamente colpito l'intera comunità, gli amici, i parenti e i conoscenti tutti di Roberto e della sua famiglia. Una scomparsa tragica e prematura che ha richiamato alla memoria dei carapellesi altri gravi lutti che hanno colpito la comunità negli ultimi anni, perlopiù giovani vittime delle strade.

L'ultimo saluto a Roberto oggi pomeriggio alle 15 presso la chiesa San Giuseppe. Il sindaco Umberto Di Michele ha proclamato il lutto cittadino in segno cordoglio e partecipazione al dolore, disponendo l'esposizione delle bandiere dell'Italia e dell'Europa a mezz'asta nel palazzo municipale.

Il primo cittadino invita tutti i commercianti ad abbassare le serrande dei negozi durante le esequie. I dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a far osservare in tutte le classi, alle 11, un minuto di raccoglimento. Stesso inviti viene fatto al personale comunale di tutti gli uffici