L'addio struggente a Emilio, Pamela ed Emanuele

Lacrime di dolore, volti scuri e rassegnati. Così, questa mattina, nel palazzetto dello sport di Ariano Irpino, migliaia di cittadini, circa 3mila, hanno accolto i feretri bianchi, ciascuno avvolto da una corona di fiori, del 32enne Emanuele Serafino e dei fidanzati Pamela Mustone ed Emilio D'Avello, di 34 e 30 anni, deceduti domenica 28 maggio sulla Statale 90 'Delle Puglie' mentre rientravano a casa in moto dopo una mattinata trascorsa sul Gargano.

Il rito funebre è stato officiato dal vescovo Sergio Melillo.

Questa mattina, al ritorno in macchina da Foggia, all'altezza dello svincolo con Troia, l'auto con a bordo i familiari di una delle tre vittime, è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un tir. Per fortuna senza gravi conseguenze.

Già ieri, centinaia di persone avevano partecipato alla fiaccolata voluta dal vescovo e da tutte le associazioni cittadine, per stringersi attorno ai familiari delle vittime. Un lungo e fragoroso applauso e il lancio di palloncini bianchi avevano accompagnato la vigilia del funerali. "Non vi lasceremo soli" il commento del sindaco Enrico Franza.

Positivo al drug test, l'uomo alla guida della Dacia Duster coinvolta nel tragico sinistro con a bordo i tre ragazzi, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un quarantenne di Orsara di Puglia.