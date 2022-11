Ieri 19 novembre, nel giorno in cui nella Cattedrale di Foggia si sono svolti i funerali di Gianpaolo Damato, il 24enne di Foggia morto in un terribile incidente stradale avvenuto sulla A1, a Parma, il feretro bianco del ragazzo, che amava i colori rossoneri, ha attraversato lo Zaccheria per l'omaggio della Curva Nord: "Sempre presente, Gianpaolo sempre presente".